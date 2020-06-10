Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо перешёл в клуб бразильской Cерии B

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком бразильского «Жувентуде» из города Кашиас-ду-Сул, выступающего в Серии B. 32-летний хавбек подписал контракт до конца сезона.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить клуб за то, что он открыл передо мной свои двери. Я очень мотивирован, так как хочу быть частью этого проекта. Это клуб с именем, традициями. Воспользовался этой возможностью, не думая о деньгах или чём-то подобном, а желая помочь чем могу», — приводит слова Эдуардо пресс-служба «Жувентуде».

Карлос Эдуардо ранее заявил, что не против вернуться в казанский клуб. С января 2019 года бразилец был без клуба. Последней командой полузащитника была «Коритиба». До этого бразилец выступал за «Парану», «Виторию», «Атлетико Минейро», «Рубин», «Фламенго», «Хоффенхайм» и «Гремио».