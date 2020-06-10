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После возобновления сезона VAR будет работать на 95-98% матчей РПЛ

После возобновления сезона VAR будет работать на 95-98% матчей РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о работе системы VAR на матчах чемпионата России после возобновления сезона.

«Мы очень довольны тем, как работал VAR в РПЛ, поэтому после возобновления чемпионата мы продолжим использовать систему. Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать её на всех матчах тура – расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость VAR-центра – четыре игры в день.

Таким образом, с VAR пройдут 95-98% всех матчей. Мы обсуждали ситуацию с клубами и РПЛ, но из-за необходимости сыграть большое количество матчей сделать календарь с четырьмя матчами в день не получается.

Пока ещё не решено, по какому принципу будут выбираться матчи, которые пройдут без использования VAR. Но, повторюсь, это всего 2-5% от общего количества игр, то есть примерно шесть-семь матчей за все восемь туров», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Что касается матчей Кубка России, в них VAR будет задействован там, где это возможно.

Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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