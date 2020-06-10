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В нынешнем розыгрыше Кубка Италии отменили дополнительное время

В нынешнем розыгрыше Кубка Италии отменили дополнительное время
Футбол / Италия 0

Итальянская футбольная лига изменила правила для оставшихся матчей нынешнего розыгрыша национального Кубка.

Как сообщает Goal.com, в этом розыгрыше турнира было отменено дополнительное время. Сделано это было для того, чтобы футболисты избежали дополнительных нагрузок и травм.

При этом на стадии 1/2 финала сохранилось правило выездного гола. Серия пенальти состоится, только если по итогам основного времени ответного матча общий счёт будет равным при одинаковом количестве гостевых мячей у команд.

К настоящему моменту в Кубке Италии сыграны первые полуфинальные матчи. 12 июня встретятся «Ювентус» и «Милан», сыгравшие в первом матче вничью – 1:1. На следующий день, 13 июня, состоится матч «Наполи» – «Интер». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу неаполитанцев.

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