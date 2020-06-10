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Модель пообещала раздеться в случае победы «Челси» в Лиге чемпионов

Модель пообещала раздеться в случае победы «Челси» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Обладательница титула «Мисс Бум Бум» в Великобритании, бывшая модель Playboy Джессика Лопес заявила, что сфотографируется в обнажённом виде в случае победы «Челси» в Лиге чемпионов.

«Если« Челси» выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать обнажённой в клубной футболке. Ничто не остановит меня», — цитирует Лопес The Sun.

Джессика Лопес — фанат команды Фрэнка Лэмпарда. Девушка регулярно выкладывает на своей странице в «Инстаграме» фотографии в форме лондонского клуба. Она уже обещала устроить горячую фотосессию, если «Челси» победит в чемпионате Англии.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов этого сезона лондонский «Челси» проиграл «Баварии» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов
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