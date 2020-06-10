Экс-вратарь ЦСКА Помазан стал игроком минского «Динамо»

Бывший голкипер ЦСКА, «Кубани» и «Анжи» Евгений Помазан перешёл в минское «Динамо».

«Контракт с минским «Динамо» подписал российский голкипер Евгений Помазан. В составе «Динамо» будет выступать под 32-м номером. Мы приветствуем Евгения в наших рядах и желаем успешной карьеры в составе минского «Динамо»!» — сообщила пресс-служба белорусского клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Динамо-Минск»

31 мая у Помазана истёк контракт с калининградской «Балтикой», за которую футболист выступал с лета 2017-го. В составе балтийцев 31-летний голкипер провел 73 матча (22 — на ноль).

Помазан — воспитанник академии краснодарской «Кубани». В июле 2007 года на правах аренды перешёл из «Кубани» в московский ЦСКА, позже «армейцы» выкупили вратаря. В составе красно-синих Помазан провёл один матч в РПЛ в 2007 году, а в следующем году сыграл два матча в розыгрыше Кубка России. Выступал также за «Урал», «Анжи» и «Спартак» Нальчик.