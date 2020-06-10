«Арсенал» проиграл «Брентфорду», пропустив три гола во втором тайме

Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Брентфордом», который выступает в Чемпионшипе. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «пчёл». Встреча проходила в закрытом режиме.

«Арсенал» выиграл первый тайм со счётом 1:0 благодаря голу Джо Уиллока, однако во второй половине встречи «Брентфорд» забил три мяча. «Канонирам» удалось ещё один раз поразить ворота соперника, это сделал Александер Лаказетт.

Ранее «Арсенал» на «Эмирейтс» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил 21-летний нападающий Эдвард Нкетиа, по одному мячу забили Александер Лаказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Джо Уиллок.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Сезон в английской Премьер-лиге возобновится 17 июня. В этот день «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».



Лондонский «Арсенал» набрал в 28 матчах 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд», набрав в 37 встречах 60 очков, занимает 4-е место в таблице Чемпионшипа.