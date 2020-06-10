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Даниэль Субашич рассказал о проблеме «Монако» после ухода из клуба

Даниэль Субашич рассказал о проблеме «Монако» после ухода из клуба
Футбол / Франция 0

Бывший вратарь «Монако» Даниэль Субашич, накануне, 9 июня, покинувший команду, рассказал о проблеме клуба.

«Думаю, это уже стало проблемой. Каждые полгода в «Монако» всё меняется — от спортивных директоров до игроков. Некоторые из тех, кто пришёл в клуб, даже не знают, как долго я носил футболку «Монако». Вот как это было… Мы добирались до вершины и приводили клуб к победам — как в финансовом, так и в спортивном плане. Но некоторые забывают это. Всё это не умаляет моей любви к клубу. Я лишь считаю досадным тот факт, что Жермена и Дирара отпустили в другие команды, хотя они не просили ничего сверхъестественного.

Футболисты переживают за клуб. Нужно чувствовать направление, в котором он двигается. Необходимы правильные руководители, правильные игроки в раздевалке. Надеюсь, клуб это осознаёт», — цитирует Субашича L’Equipe со ссылкой на Nice-Matin.

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