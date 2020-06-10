Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Млады» Татаев получил травму. В двух предыдущих матчах он забил два автогола

Защитник «Млады» Татаев получил травму. В двух предыдущих матчах он забил два автогола
Футбол / Прочие турниры 0

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев получил травму в домашнем матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Сигмой». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Татаева заменили на 35-й минуте при счёте 0:1. Вместо россиянина на поле появился защитник Даниэль Пудил.

В предыдущем матче «Млады» Татаев провёл на поле всю встречу со «Слованом», а на 5-й минуте добавленного времени при счёте 2:1 в пользу «Млады» поразил собственные ворота. Отметим, что 2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1) Татаев также забил автогол.

21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.

Татаев забил в свои ворота на 95-й минуте матча. Это второй автогол россиянина за 4 дня
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020