Защитник «Млады» Татаев получил травму. В двух предыдущих матчах он забил два автогола
Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев получил травму в домашнем матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Сигмой». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Татаева заменили на 35-й минуте при счёте 0:1. Вместо россиянина на поле появился защитник Даниэль Пудил.
В предыдущем матче «Млады» Татаев провёл на поле всю встречу со «Слованом», а на 5-й минуте добавленного времени при счёте 2:1 в пользу «Млады» поразил собственные ворота. Отметим, что 2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1) Татаев также забил автогол.
21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.
Татаев забил в свои ворота на 95-й минуте матча. Это второй автогол россиянина за 4 дня
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