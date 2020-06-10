Адвокат Мамаева: сравнивать дело Павла с делом Ефремова простительно бабушкам на лавочке

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, поделился своим мнением о сравнениях дела актёра и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова с делом его подзащитного и нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
«Во-первых, хотел бы сразу отметить, что комментировать ход дела Ефремова мне не позволяют требования Кодекса профессиональной этики адвоката, которые не рекомендуют адвокатам высказывать свое мнение по уголовным делам, в которых они сами не принимают участия в качестве защитника.
Да, я видел в социальных сетях и СМИ различные сравнения дела в отношении Ефремова с делом Кокорина и Мамаева. Но нельзя сравнивать несравнимое. Это разные категории уголовных дел. Каждое дело индивидуально, имеет свои особенности, юридические и фактические нюансы. И сравнивать эти дела простительно только бабушкам на лавочке у подъезда. Выражать же позиции по сути дел могут только непосредственные участника процесса по нему: сам обвиняемый, следователь, надзирающий прокурор и защитник, да и то при получении согласия на это от своего подзащитного.
Поэтому не надо мешать: адвокатам — защищать, следователям — расследовать, прокурорам — надзирать, как часто происходит по громким уголовно-правовым ситуациям. Излишняя шумиха по резонансным уголовным делам всегда дополнительно отрицательно сказывается на ходе судопроизводства и в конечном итоге — на судьбе привлекаемого к уголовной ответственности. Хотя в нашем деле, приходится с горечью констатировать, следствие с расследованием не справилось, прокуратура надлежащий надзор не организовала и, как выяснилось в кассационной инстанции, нижестоящие суды вынесли незаконные и необоснованные приговоры. И не только шумиха этому виной — справедливости в нашем судопроизводстве искать и ожидать бессмысленно», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 июня 2020
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