Игроки «Арсенала» надели чёрные футболки с антирасистскими лозунгами и стали на колено

Футболисты лондонского «Арсенала» перед товарищеским матчем с «Брентфордом» (2:3) поддержали акцию Black Lives Matter (Жизни чёрных важны) против расизма.

Игроки надели чёрные футболки антирасистскими лозунгами. Спортсмены также стали на колено, почтив память Джоржа Флойда.

Фото можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».

Ранее футболисты испанского футбольного клуба «Валенсия» поддержали акцию протеста против расизма Black Lives Matter. В мероприятии принял участие российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.

Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.