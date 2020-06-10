Апелляция «Ман Сити» на отстранение от Лиги чемпионов рассмотрена. Решение объявят в июле

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём сайте сообщил, что апелляция «Манчестер Сити» на решение УЕФА была рассмотрена.



Рассмотрение прошло по видеосвязи 8 июня. Коллегия судей приступила к вынесению решения, которое будет обнародовано в первой половине июля.



Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого «Манчестер Сити» был обвинён в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранён от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на € 30 млн. Впоследствии «горожане» подали апелляцию, однако её рассмотрение было отложено из-за пандемии коронавируса.



«Манчестер Сити», набрав в 28 турах 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов команда в первом матче 1/8 финала победила «Реал» со счётом 2:1.

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