Вадим Евсеев пошутил о «разведчиках» «Тамбова»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о двустороннем матче на тренировке башкирской команды.

«Провели двустороннюю игру. Разведчиков «Тамбова» в окрестностях стадиона служба безопасности не обнаружила. Но доску на всякий случай всё равно развернули в поле», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме». Тренер опубликовал также фото с тренировки.

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления сезона-2019/2020 подопечные Евсеева на своём поле сыграют 21 июня с «Тамбовом», начало — в 15:00 мск.

Ранее Евсеев рассказал о погодных условиях в Уфе. 44-летний специалист отметил, что, несмотря на жару, его футболисты хотят тренироваться как можно больше.