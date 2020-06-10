Вадим Евсеев пошутил о «разведчиках» «Тамбова»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о двустороннем матче на тренировке башкирской команды.
«Провели двустороннюю игру. Разведчиков «Тамбова» в окрестностях стадиона служба безопасности не обнаружила. Но доску на всякий случай всё равно развернули в поле», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме». Тренер опубликовал также фото с тренировки.
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления сезона-2019/2020 подопечные Евсеева на своём поле сыграют 21 июня с «Тамбовом», начало — в 15:00 мск.
Ранее Евсеев рассказал о погодных условиях в Уфе. 44-летний специалист отметил, что, несмотря на жару, его футболисты хотят тренироваться как можно больше.
- 10 июня 2020
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