В АПЛ прошёл новый этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

Английская Премьер-лига сообщила на своём сайте о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.



Седьмая волна проверок прошла 8 и 9 июня. В этот период тестирование на наличие инфекции прошли 1213 человек, среди которых футболисты и работники клубов, и лишь один тест дал положительный результат.



В ходе предыдущих шести этапов было суммарно проведено 6274 теста, из которых 13 дали положительный результат. При этом на двух этапах новых заражённых выявлено не было.



Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен. Возобновится турнир 17 июня. В этот день состоятся перенесённые матчи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».



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