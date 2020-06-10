В АПЛ прошёл новый этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый
Английская Премьер-лига сообщила на своём сайте о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.
Седьмая волна проверок прошла 8 и 9 июня. В этот период тестирование на наличие инфекции прошли 1213 человек, среди которых футболисты и работники клубов, и лишь один тест дал положительный результат.
В ходе предыдущих шести этапов было суммарно проведено 6274 теста, из которых 13 дали положительный результат. При этом на двух этапах новых заражённых выявлено не было.
Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен. Возобновится турнир 17 июня. В этот день состоятся перенесённые матчи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
Товарищеский матч «МЮ» был отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса
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