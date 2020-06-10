Игроки «Айнтрахта» вышли на матч с «Баварией» в футболках «Жизни чёрных важны»

«Айнтрахт» устроил акцию в поддержку движения против расизма и насилия в отношении темнокожих людей.



На полуфинальный матч Кубка Германии с «Баварией», который проходит в эти минуты на «Альянц-Арене» в Мюнхене, игроки франкфуртского клуба вышли в футболках с надписью «Жизни чёрных важны» (в оригинале — Black lives matter).

Фото доступно в «твиттере» Bleacher Report.

Напомним, после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах США, а затем и в других странах начались протесты.



На предыдущих стадиях Кубка Германии «Бавария» победила «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке-04» (1:0). В свою очередь «Айнтрахт» обыграл «Санкт-Паули» (2:1), «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).