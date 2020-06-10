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«Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

«Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Футбол / Германия 0

«Бавария» одержала победу в полуфинальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ивана Перишича. На 69-й минуте защитник гостей Данни да Коста восстановил равенство в счёте, однако спустя всего 5 минут «Бавария» забила вновь. На этот раз голом отметился нападающий Роберт Левандовски, причём сначала взятие ворот было отменено, но видеоассистент рефери помог правильно оценить эпизод.

Во втором полуфинальном матче, который состоялся накануне, 9 июля, «Байер» разгромил «Саарбрюккен» со счётом 3:0. Финальная встреча должна пройти 4 июля.

Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2019/2020.

Кубок Германии. 1/2 финала
10 июня 2020, среда. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Перишич – 14'   1:1 да Коста – 69'   2:1 Левандовски – 74'
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