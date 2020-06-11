Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 10 июня

Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна возобновиться 21 июня. Клубы РПЛ начали тестировать игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 12 футболистах РПЛ, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными.



«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (выздоровели)



«Локомотив»: Джефферсон Фарфан, Антон Коченков, Роман Тугарев, Тимур Сулейманов (выздоровели). Положительный тест Дмитрия Баринова оказался ложным.



«Рубин»: Константин Плиев (выздоровел).



«Динамо»: Роман Евгеньев (выздоровел). Кроме этого, у двух представителей клуба были зафиксированы пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела.



«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).



«Оренбург»: Андреа Чуканов, Филип Рогич, Жига Шкофлек (выздоровели).



«Урал»: Павел Погребняк (выздоровел).



Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир должен возобновиться 19 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически и все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.