Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 10 июня

Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна возобновиться 21 июня. Клубы РПЛ начали тестировать игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 12 футболистах РПЛ, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными.
«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (выздоровели)
«Локомотив»: Джефферсон Фарфан, Антон Коченков, Роман Тугарев, Тимур Сулейманов (выздоровели). Положительный тест Дмитрия Баринова оказался ложным.
«Рубин»: Константин Плиев (выздоровел).
«Динамо»: Роман Евгеньев (выздоровел). Кроме этого, у двух представителей клуба были зафиксированы пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела.
«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).
«Оренбург»: Андреа Чуканов, Филип Рогич, Жига Шкофлек (выздоровели).
«Урал»: Павел Погребняк (выздоровел).
Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир должен возобновиться 19 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически и все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.
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