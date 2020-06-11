Прерванный из-за оскорблений Зозули матч доиграли спустя 178 дней

«Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли матч 20-го тура испанской Сегунды. Встреча завершилась со счётом 1:0.



Матч был доигран начиная со второго тайма. Единственный гол был забит на 61-й минуте. Его автором стал защитник хозяев Луис Адвинкула.

Напомним, изначально матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» проходил в Мадриде ещё 15 декабря прошлого года. В ходе встречи фанаты хозяев оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю и называли его нацистом, из-за чего главному арбитру матча пришлось прервать игру. После перерыва футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле в знак поддержки своего партнёра.



В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако фанаты испанского клуба посчитали, что он придерживается «правых» взглядов, и устроили протесты. В итоге игрок был вынужден покинуть клуб, не проведя за него ни одного матча.