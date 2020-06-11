Прерванный из-за оскорблений Зозули матч доиграли спустя 178 дней

«Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли матч 20-го тура испанской Сегунды. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Матч был доигран начиная со второго тайма. Единственный гол был забит на 61-й минуте. Его автором стал защитник хозяев Луис Адвинкула.
Напомним, изначально матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» проходил в Мадриде ещё 15 декабря прошлого года. В ходе встречи фанаты хозяев оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю и называли его нацистом, из-за чего главному арбитру матча пришлось прервать игру. После перерыва футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле в знак поддержки своего партнёра.
В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако фанаты испанского клуба посчитали, что он придерживается «правых» взглядов, и устроили протесты. В итоге игрок был вынужден покинуть клуб, не проведя за него ни одного матча.
- 11 июня 2020
-
00:58
-
00:37
-
00:30
-
00:21
- 10 июня 2020
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:34
-
22:27
-
22:07
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:19
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:35
-
18:32
-
18:21