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Прерванный из-за оскорблений Зозули матч доиграли спустя 178 дней

Прерванный из-за оскорблений Зозули матч доиграли спустя 178 дней
Футбол / Испания 0

«Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли матч 20-го тура испанской Сегунды. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Матч был доигран начиная со второго тайма. Единственный гол был забит на 61-й минуте. Его автором стал защитник хозяев Луис Адвинкула.

Испания - Сегунда. Сегунда. 20-й тур
10 июня 2020, среда. 21:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 0
Альбасете
Альбасете
1:0 Адвинкула – 61'
Удаления: нет / Сильвестре – 45+4'

Напомним, изначально матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» проходил в Мадриде ещё 15 декабря прошлого года. В ходе встречи фанаты хозяев оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю и называли его нацистом, из-за чего главному арбитру матча пришлось прервать игру. После перерыва футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле в знак поддержки своего партнёра.

В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако фанаты испанского клуба посчитали, что он придерживается «правых» взглядов, и устроили протесты. В итоге игрок был вынужден покинуть клуб, не проведя за него ни одного матча.

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