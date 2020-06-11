Американский хавбек «Шальке»: считаю, что Трампа можно называть расистом

Американский полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни поделился мнением о президенте США Дональде Трампе.



«Я считаю, что Трампа можно называть расистом. Не думаю, что он подходит для работы президентом. Мне кажется, это невежественный человек. Я его абсолютно не поддерживаю. Мне бы не хотелось встретиться с Трампом. Честно! Даже если бы у меня появилась такая возможность, я бы ничего не хотел ему говорить», — цитирует Маккенни Sport1.de со ссылкой на Sport Bild.



Ранее другой американский футболист, полузащитник «Торонто» Майкл Брэдли, известный по выступлениям за «Рому» и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, выступил с критикой Трампа в связи с множеством протестных акций в стране. До этого футболистка сборной США Меган Рапино назвала главу государства белым националистом.

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