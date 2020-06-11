«МЮ» начал переговоры с окружением Корентина Толиссо. «Бавария» хочет за игрока € 35 млн

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему французскому полузащитнику мюнхенской «Баварии» Корентину Толиссо, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в «Твиттере».

Манкунианцы уже ведут переговоры с окружением игрока. При этом сама «Бавария» не прочь отпустить игрока за сумму не менее € 35 млн. Сообщается, что также интерес к полузащитнику проявляет и миланский «Интер».

Толиссо перешёл в «Баварию» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 41,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Германии (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.