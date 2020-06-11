Защитник «Барселоны» Семеду нарушил протокол, посетив день рождения

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду нарушил протокол как в рамках Ла лиги, так и в рамках действующего в Испании чрезвычайного положения, сообщает Sport.es со ссылкой на телеканал Cuatro.
9 июня футболист посетил вечеринку по случаю дня рождения в Кастельдефельсе, на которой присутствовало более 20 человек без масок и не соблюдавших социальную дистанцию.
Правительство Каталонии, пребывающей пока в Фазе 2 восстановления нормальной жизнедеятельности, запрещает собираться в группах более 15 человек, в то время как Ла Лига вообще рекомендует своим игрокам ограничиться общением только с теми, с кем они проживают на одной территории.
Источник в «Барселоне» сообщил прессе, что Семеду совершил это действие без постановки в известность руководства, а также отметил, что вопрос будет решён внутри клуба.
Сезон в Ла Лиге будет возобновлён 8 июня. 13-го июня «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой».
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