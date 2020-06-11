«Реал» откажется проводить оставшиеся домашние матчи сезона на стадионе «Атлетико»

«Реал» предпочтёт отказаться от проведения оставшихся домашних матчей сезона-2019/2020 на стадионе «Атлетико» — «Ванда Метрополитано», сообщает ESPN.



Стадион королевского клуба «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции, в связи с чем «Реал» планирует провести 6 матчей на стадионе тренировочной базы «Альфредо ди Стефано».



После появившейся информации о том, что в Испании могут начать допускать болельщиков на трибуны президент другого мадридского клуба «Атлетико» Энрике Сересо предложил «Реалу» проводить матчи на своей арене. Но, по информации источника, руководство сливочных намерено отказаться от этой идеи, хотя и благодарно извечным соперникам за красивый жест.



При этом, «Реал» не будет допускать зрителей на матчи, которые будут проходить на «Альфредо ди Стефано», даже если правительство даст соответствующее разрешение.

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