Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» не расстанется с Джейдоном Санчо менее чем за £ 115 млн

Дортмундская «Боруссия» не расстанется с Джейдоном Санчо менее чем за £ 115 млн
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» потребует с клубов, желающих приобрести вингера Джейдона Санчо, £ 115 млн, сообщает The Telegraph.

До начала пандемии коронавируса главным претендентом на Санчо был «Манчестер Юнайтед», но в нынешних условиях британский клуб пересмотрит свои планы, поскольку опасается выплачивать такую крупную сумму за игрока, которого сама «Боруссия» признала «проблемным».

Ранее Санчо получил штраф от «Боруссии» за то, что опоздал в расположение клуба после перерыва на матчи сборных, а также от Немецкой футбольной ассоциации за приглашение на дом парикмахера в условиях карантина.

Также ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны мадридского «Реала», но предметных предложений от испанцев не поступало.

Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020