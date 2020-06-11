Дортмундская «Боруссия» не расстанется с Джейдоном Санчо менее чем за £ 115 млн
Дортмундская «Боруссия» потребует с клубов, желающих приобрести вингера Джейдона Санчо, £ 115 млн, сообщает The Telegraph.
До начала пандемии коронавируса главным претендентом на Санчо был «Манчестер Юнайтед», но в нынешних условиях британский клуб пересмотрит свои планы, поскольку опасается выплачивать такую крупную сумму за игрока, которого сама «Боруссия» признала «проблемным».
Ранее Санчо получил штраф от «Боруссии» за то, что опоздал в расположение клуба после перерыва на матчи сборных, а также от Немецкой футбольной ассоциации за приглашение на дом парикмахера в условиях карантина.
Также ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны мадридского «Реала», но предметных предложений от испанцев не поступало.
Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
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