Это'О: Хави должен вернуться в «Барселону», пока Бог футбола Месси всё ещё там
Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О признался, что посоветовал экс-полузащитнику сине-гранатовых Хави вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера.
«Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в «Барселону». И я сказал ему, что он должен это сделать, пока Бог футбола всё ещё там. Он играл с Месси, так что ему будет проще, чем кому-либо другому», — приводит слова Это'О Goal со ссылкой на эфир Catalunya Radio.
Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год и в 200 матчах во всех турнирах забил 130 голов. Хави провёл за сине-гранатовых 767 матчей в период с 1998 по 2015 год и забил 85 мячей. Месси является игроком «Барселоны» с 2003 года и на данный момент сыграл в 772 матчах, забив 662 гола.
Моуринью: странно, что Это’О и Снейдер так и не получили «Золотой мяч»
- 11 июня 2020
-
07:25
-
06:46
-
05:59
-
05:51
-
05:39
-
04:28
-
03:07
-
00:58
-
00:37
-
00:30
-
00:21
- 10 июня 2020
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:34
-
22:27
-
22:07
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:19
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:17
Партнерский контент