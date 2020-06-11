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Это'О: Хави должен вернуться в «Барселону», пока Бог футбола Месси всё ещё там

Это'О: Хави должен вернуться в «Барселону», пока Бог футбола Месси всё ещё там
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О признался, что посоветовал экс-полузащитнику сине-гранатовых Хави вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера.

«Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в «Барселону». И я сказал ему, что он должен это сделать, пока Бог футбола всё ещё там. Он играл с Месси, так что ему будет проще, чем кому-либо другому», — приводит слова Это'О Goal со ссылкой на эфир Catalunya Radio.

Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год и в 200 матчах во всех турнирах забил 130 голов. Хави провёл за сине-гранатовых 767 матчей в период с 1998 по 2015 год и забил 85 мячей. Месси является игроком «Барселоны» с 2003 года и на данный момент сыграл в 772 матчах, забив 662 гола.

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