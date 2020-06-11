Матч «МЮ» отменили из-за коронавируса, «Сельта» намерена выкупить Смолова. Главное к утру

Товарищеский матч «МЮ» был отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса, «Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова, Новак Джокович намекнул, что пропустит US Open, «Локомотив» объявил об уходе первого помощника Сёмина и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. Товарищеский матч «МЮ» был отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса.
2. «Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова.
3. Новак Джокович намекнул, что пропустит US Open.
4. Роджер Федерер объявил, что пропустит остаток сезона-2020.
5. Футболистов АПЛ не будут наказывать за антирасистские жесты.
6. «Локомотив» объявил об уходе первого помощника Сёмина.
7. Источник: «Рено» отказался предоставить «Макларену» мотор для проведения тестов.
8. Президент МОК заявил, что тяжёлую атлетику могут исключить из программы Олимпиад.
9. МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014.
10. Голландские учёные доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле.
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