«Ростов» сделал предложение по трансферу японского хавбека
«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Токио» Кэнто Хасимото, утверждает Nikkansports.
По данным источника, российский клуб сделал предложение о покупке футболиста в летнее трансферное окно. У Хасимото есть желание уехать за границу, но прежде он хочет выиграть титул в Японии.
26-летний Хасимото играет на позиции опорного полузащитника и является воспитанником «Токио». В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Японии (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до 31 января 2021 года.
«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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