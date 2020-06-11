«Ростов» сделал предложение по трансферу японского хавбека

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Токио» Кэнто Хасимото, утверждает Nikkansports.

По данным источника, российский клуб сделал предложение о покупке футболиста в летнее трансферное окно. У Хасимото есть желание уехать за границу, но прежде он хочет выиграть титул в Японии.

26-летний Хасимото играет на позиции опорного полузащитника и является воспитанником «Токио». В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Японии (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до 31 января 2021 года.

«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.