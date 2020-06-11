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Источник: Франкфурт-на-Майне станет местом проведения решающих матчей Лиги Европы

Источник: Франкфурт-на-Майне станет местом проведения решающих матчей Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Местом проведения решающих матчей розыгрыша Лиги Европы нынешнего сезона может стать Франкфурт-на-Майне, сообщает ESPN. Утверждается, что второй по значимости еврокубковый турнир будет доигран в августе в формате мини-турнира с участием восьми команд. До пандемии коронавируса финальный матч Лиги Европы должен был принять Гданьск.

Напомним, что в Лиге Европы успели сыграть матчи 1/16 финала, а также большую часть (6 из 8) первых матчей 1/8 финала. Не начаты противостояния «Интера» с «Хетафе» и «Севильи» с «Ромой» — в связи с тем, что в Италии на момент даты проведения игр была наиболее неблагоприятная обстановка с пандемией коронавируса. Среди участников есть и «Франкфурт», который проиграл дома «Базелю» со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что в аналогичном формате будет завершён сезон и в Лиге чемпионов. Его финальная часть, скорее всего, пройдёт в Лиссабоне, главным конкурентом которого был как раз Франкфурт.

Источник: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
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