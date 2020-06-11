Шота Арвеладзе: чуть не умер после матча с Ирландией. Рвало кровью
Бывший нападающий сборной Грузии Шота Арвеладзе рассказал, что он чуть не умер после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года с Ирландией (0:2).
«Мы проиграли 0:2. После той игры я чуть не умер. Принял слишком много «вольтарена». Кружилась голова, бешено колотилось сердце. Я думал, что отравился — так же, как Иашвили перед игрой, поэтому просто пил много воды, но мне становилось всё хуже. В желудке началось кровотечение. Рвало кровью.
Сопровождавший нас московский бизнесмен Анзор Кикалишвили сказал, что меня нужно срочно отправить в больницу Дублина, где я в итоге пролежал четыре дня. Слава богу, я не полетел тогда с командой в Тбилиси — мало ли что случилось бы со мной в самолёте», — приводит слова Арвеладзе «Матч ТВ».
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