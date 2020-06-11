Жена Карпина опубликовала фото празднования третьей годовщины их свадьбы

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своём «инстаграме» фото с мужем, двумя общими дочерьми и воздушными шарами в честь годовщины их свадьбы.
«Наша третья годовщина свадьбы! Всего или уже? Удивительно, но за эти три года мы родили двух замечательных девчонок и умножили наше счастье и нашу любовь! С годовщиной, мой родной, мой самый лучший муж на свете!» — написала Дарья.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карпиной.
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня.
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