Журналист Флавио Диас оценил игровые качества бразильцев, которыми интересуется «Спартак»

Бразильский журналист Флавио Диас поделился мнением о защитнике «Васко да Гама» Яго Пикашу и игроке обороны «Атлетико Минейро» Гуге, которыми интересуется московский «Спартак».

«Весьма разные правые защитники в плане перспектив. Гуга — очень молод. Своё прозвище получил за сходство причёской с экс-теннисистом Густаво Куэртеном. Гуга – способный, быстрый, невысокий. Он выступает за сборную Бразилии U23 и пробился на Олимпиаду в Токио. В «Атлетико Минейро» он недавно и не имеет большого опыта. При этом он выглядит достаточно уверенно и иногда играет чуть ли не в полузащите. Он действительно лучше выглядит в атаке, чем при обороне.



Яго Пикашу – крайне разносторонний. У него большой опыт. Он много забивает много, несмотря на позицию правого защитника. Вообще, он на разных позициях может сыграть. В том числе на фланге полузащиты. Он тоже при атаке полезнее, чем при обороне. Он любит делать диагонали. Хорош в понимании тактических нюансов, перемещений на поле. Хорошо исполняет пенальти и штрафные. Болельщики «Васко» его любят, хотя некоторые считают, что у него сейчас не лучший период. Хотя в прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром команды — 8 голов забил он и нападающий Макарони», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.