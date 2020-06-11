Появилось видео, как обварившийся кипятком футболист открыл батарею в участке

Бывший футболист Иван Вшивков, выступавший за черняховский «Прогресс» и погибший от ожогов, полученных в полицейском участке, сам открыл вентиль на радиаторе с горячей водой в камере.

Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

Видео доступно на «Чемпионате».

«В октябре 2019 года была проведена служебная проверка, по результатам которой оперативный дежурный и начальник смены дежурной части ОМВД были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Материалы проверки сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД передали в Следственный комитет и сейчас оказывают оперативное сопровождение расследованию уголовного дела, возбуждённого в отношении бывших сотрудников дежурной части», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Вшивков устроил дебош в камере после задержания. Сначала экс-спортсмен напал на сокамерника, в результате чего в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка. Когда Ивана и его оппонента развели по разным помещениям, он стал бить ногами по стене и громко выражать недовольство.

Ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила в смерти брата полицейских.