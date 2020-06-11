Тренер «Дерби Каунти» Росеньор — о письме Трампу: мне хотелось поблагодарить его

Бывший защитник ряда английских клубов Лиам Росеньор, сейчас работающий одним из тренеров в «Дерби Каунти», ранее написавший открытое письмо Дональду Трампу, рассказал о своём отношении к президенту США.
«Мне хотелось сделать что-то немного необычное, и я был поражён реакцией на это. Идея была в том, чтобы написать президенту США и поблагодарить его за честность во взглядах. Он неполиткорректен, он придерживается того, во что верит, и это даёт нам что-то осязаемое, против чего мы можем бороться — вне зависимости от того, согласны ли мы с ним.
Я думаю, что на самом деле он даже помогает кампании по борьбе с расизмом, сам того не желая, — его убеждённость и откровенность способствуют росту поддержки этих акций», – приводит слова Росеньора Sky Sports.
В письме Трампу Лиам благодарил его за прекрасную работу и уверял, что в этом нет ни капли сарказма, поскольку тот стал самым влиятельным президентом США в истории, пусть и не таким образом, каким сам хотел бы. Росеньор отмечал его ужасное поведение и отсутствие достаточной заботы о темнокожем населении. Сравнивая Дональда Трампа с другими лидерами США, Росеньор сказал, что они были достаточно умны, чтобы говорить на публике правильные вещи, показывая ложную приверженность вопросам соблюдения прав человека. Лиам назвал Дональда «волком в волчьей шкуре», а предшественников «волками в овечьих шкурах» и заявил, что его дочери спрашивают, почему президент Трамп ненавидит темнокожих.
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