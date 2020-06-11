Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри: непросто использовать одновременно Роналду и Дибалу

Сарри: непросто использовать одновременно Роналду и Дибалу
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о проблемах, с которыми сталкивается команда, когда он одновременно выпускает на поле португальца Криштиану Роналду и аргентинца Пауло Дибалу.

«Дибала — просто феноменальный футболист. Единственная сложность заключается в том, что непросто заставить двух выдающихся игроков — таких, как он и Роналду — сосуществовать на поле. При этом они в любой момент могут изменить ситуацию в матче. С тактической точки зрения использовать их одновременно непросто. Тем не менее, когда в команде есть два игрока с такими качествами, остальные футболисты должны адаптироваться к этому — что при игре в атаке, что при защите», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Сарри попросил руководство «Ювентуса» приобрести Мертенса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020