Сарри: непросто использовать одновременно Роналду и Дибалу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о проблемах, с которыми сталкивается команда, когда он одновременно выпускает на поле португальца Криштиану Роналду и аргентинца Пауло Дибалу.



«Дибала — просто феноменальный футболист. Единственная сложность заключается в том, что непросто заставить двух выдающихся игроков — таких, как он и Роналду — сосуществовать на поле. При этом они в любой момент могут изменить ситуацию в матче. С тактической точки зрения использовать их одновременно непросто. Тем не менее, когда в команде есть два игрока с такими качествами, остальные футболисты должны адаптироваться к этому — что при игре в атаке, что при защите», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

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