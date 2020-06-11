«Спартак» завершил подготовку к возобновлению сезона

Московский «Спартак» завершил 20-дневный подготовительный сбор к возобновлению сезона, который прошёл на базе клуба в Тарасовке.
«Сегодня утром «Спартак» провёл заключительную тренировку в Тарасовке, где основной состав работал с 23 мая, не покидая базы.
Перед тем как разъехаться по домам, красно-белые сыграли в футбол 8 на 8 на ограниченном участке поля. В конце тренировки главный тренер поблагодарил игроков за усердную работу в рамках 20-дневного сбора.
Команда благодарна всему персоналу тарасовской базы — администраторам, поварам, агрономам, уборщицам, охране — за профессионализм и заботу на протяжении всех трёх недель», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в РПЛ. Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут 20 июня на выезде с тульским «Арсеналом».
- 11 июня 2020
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