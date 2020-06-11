Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» завершил подготовку к возобновлению сезона

«Спартак» завершил подготовку к возобновлению сезона
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» завершил 20-дневный подготовительный сбор к возобновлению сезона, который прошёл на базе клуба в Тарасовке.

«Сегодня утром «Спартак» провёл заключительную тренировку в Тарасовке, где основной состав работал с 23 мая, не покидая базы.

Перед тем как разъехаться по домам, красно-белые сыграли в футбол 8 на 8 на ограниченном участке поля. В конце тренировки главный тренер поблагодарил игроков за усердную работу в рамках 20-дневного сбора.

Команда благодарна всему персоналу тарасовской базы — администраторам, поварам, агрономам, уборщицам, охране — за профессионализм и заботу на протяжении всех трёх недель», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в РПЛ. Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут 20 июня на выезде с тульским «Арсеналом».

Агент Сафонов: в «Спартаке» только ленивый не сосёт деньги Федуна
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020