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«Единственному и неповторимому — 36!» ЦСКА поздравил Вагнера Лава, назвав его легендой

«Единственному и неповторимому — 36!» ЦСКА поздравил Вагнера Лава, назвав его легендой
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила бразильского нападающего Вагнера Лава, которому сегодня, 11 июня, исполнилось 36 лет.

«Единственному и неповторимому Вагнеру Лаву — 36! С днём рождения, легенда!» — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. Впрочем, пока что о переходе объявлено не было. По правилам Российской Премьер-Лиги форвард не может быть заявлен на сезон-2019/2020.

ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в чемпионате России. Первый матч после возобновления сезона «армейцы» проведут 20 июня на своём поле с «Зенитом».

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