Яровинский: Вагнер Лав играет за счёт качеств, которые невозможно потерять

Новый выпуск подкаста «SILA Права» посвящён теме селекции в футбольном клубе и работе спортивных директоров. Гостем программы стал Олег Яровинский, который отвечал за селекцию в ФК «Москва», ПФК ЦСКА, а теперь работает в казанском «Рубине». Не будучи профессиональным футболистом, Олег смог заслужить доверие Леонида Слуцкого и работал его ассистентом в «Халл Сити» и «Витессе». Яровинский знаком с Вагнером и способен оценить его сегодняшние возможности.

«Возвращение Вагнера было бы очень интересным. Да, он потерял в скорости, но эту скорость он потерял довольно давно. А всё то, за счёт чего он играет сейчас, – идеальное понимание игровых эпизодов, техническое оснащение – всё при нём, эти качества потерять невозможно. Он очень здорово выглядел в «Антальяспоре», где я видел его живьём, да и в «Коринтиансе», как говорят, он был достаточно хорош. Вагнер готов играть на высоком уровне 20-30 минут, и за это время он способен решить любой эпизод за счёт тех качеств, которые у него есть. А вот, например, Муса, в отличие от Вагнера, когда потеряет в скорости, будет игроком ниже среднего», — сказал Яровинский.

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