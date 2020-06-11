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«Оренбург» расстался со шведским хавбеком Рогичем

«Оренбург» расстался со шведским хавбеком Рогичем
Футбол / РПЛ 0

Шведский полузащитник Филипп Рогич покинул «Оренбург», сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Футбольный клуб „Оренбург“ по взаимному соглашению сторон покидает Филип Рогич. ФК „Оренбург“ благодарит футболиста за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении клуба.

Рогич перешёл в «Оренбург» в сентябре 2019 года из шведского «Эребру». Сумма трансфера составила € 190 тыс. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки.

«Оренбург», набрав в 22 турах 23 очка, занимает 13-е место в РПЛ.

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