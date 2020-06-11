«Оренбург» расстался со шведским хавбеком Рогичем
Шведский полузащитник Филипп Рогич покинул «Оренбург», сообщается на официальном сайте российского клуба.
«Футбольный клуб „Оренбург“ по взаимному соглашению сторон покидает Филип Рогич. ФК „Оренбург“ благодарит футболиста за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении клуба.
Рогич перешёл в «Оренбург» в сентябре 2019 года из шведского «Эребру». Сумма трансфера составила € 190 тыс. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки.
«Оренбург», набрав в 22 турах 23 очка, занимает 13-е место в РПЛ.
Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»
- 11 июня 2020
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