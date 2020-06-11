Яровинский: Слуцкого в ЦСКА порой приходилось переубеждать, но мы не ругались

Новый выпуск подкаста «SILA Права» посвящён теме селекции в футбольном клубе и работе спортивных директоров. Гостем программы стал Олег Яровинский, который отвечал за селекцию в ФК «Москва», ПФК ЦСКА, а теперь работает в казанском «Рубине». Не будучи профессиональным футболистом, Олег смог заслужить доверие Леонида Слуцкого и работал его ассистентом в «Халл Сити» и «Витессе».

«С главным тренером нужно выстраивать диалог. Если это необходимо, спортивный директор должен уметь доказать главному тренеру, что этот футболист вам не нужен. Вы думаете, Леонид Слуцкий в ЦСКА не хотел купить каких-то игроков после одного успешного матча? Вот он увидит кого-то, а потом ходит и мечтает об этом футболисте – ему казалось, что он сразу сделает команду сильнее. Но если мы не видели этого футболиста, то порой приходилось переубеждать Слуцкого, и при этом мы как-то умудрялись не ссориться по этому поводу. Слуцкий не ругался ни со мной, ни с Бабаевым, даже если считал, что без этого конкретного игрока нам не обойтись. Слуцкий – суперадекватный тренер, но он, как и любой главный тренер, периодически впадает в «хотелки», — сказал Яровинский.

Слушайте подкаст полностью на удобных платформах:



∙ в iTunes



∙ в Google Podcasts



∙ в «Яндекс. Музыке»



∙ во «ВКонтакте»



∙ в плеере Castbox



∙ в плеере Simplecast

Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат.Подкаст» в YouTube.