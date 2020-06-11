Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач возглавил чешский клуб «Опава», сообщается на официальном сайте клуба.
Ковач будет работать в дуэте с Алоисом Скачелом. Прежний тренер Иржи Бальцанер отправлен в отставку в связи с серией неудовлетворительных результатов.
«Это было непростое решение для нас, но мы чувствуем, что нашей команде нужен импульс. Результаты не соответствуют нашим целям. В последних домашних матчах нам нужно было набирать больше очков. Поэтому мы решились на изменения», — сказал спортивный директор «Опавы» Алоис Груссманн.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Опавы».
В бытность футболистом Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. В последние годы 40-летний специалист входил в тренерский штаб пражской «Спарты».
«Опава», набрав в 29 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии.
- 11 июня 2020
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
15:58
-
15:49
-
15:26
-
15:15
-
14:57
-
14:34
-
14:34
-
14:20
-
14:19
-
13:56
-
13:39
-
13:27
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:25
-
12:15
-
11:49
-
11:41
-
11:15
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:44
-
10:20
-
10:18
-
09:54
-
09:41
-
09:31
-
09:07
-
08:30
-
07:25