Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач возглавил чешский клуб «Опава», сообщается на официальном сайте клуба.

Ковач будет работать в дуэте с Алоисом Скачелом. Прежний тренер Иржи Бальцанер отправлен в отставку в связи с серией неудовлетворительных результатов.

«Это было непростое решение для нас, но мы чувствуем, что нашей команде нужен импульс. Результаты не соответствуют нашим целям. В последних домашних матчах нам нужно было набирать больше очков. Поэтому мы решились на изменения», — сказал спортивный директор «Опавы» Алоис Груссманн.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Опавы».

В бытность футболистом Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. В последние годы 40-летний специалист входил в тренерский штаб пражской «Спарты».

«Опава», набрав в 29 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии.