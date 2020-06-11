«Время папы». Форвард «Локомотива» Эдер поделился фотографией и видео с детьми
Португальский нападающий «Локомотива» Антонио Эдер поделился фотографией и видео с детьми.
«Время папы», — написал Эдер на своей странице в «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил трансфер форварда за € 500 тыс. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 забитых мячей. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2020 года.
«Локомотив», в 22 турах набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (50). Следующий матч после рестарта РПЛ клуб проведёт 21 июня на своём поле с «Оренбургом».
Турецкий клуб интересуется форвардом «Локомотива» Эдером
- 11 июня 2020
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