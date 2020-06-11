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Сын Павла Погребняка: расизм должен быть искоренён, все должны иметь равные права

Сын Павла Погребняка: расизм должен быть искоренён, все должны иметь равные права
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, выложила в своём «инстаграме» видео, на котором её сын рассуждает о ситуации в мире и проблемах расизма.

«Вещи, которые я слышу в новостях сейчас и в последнюю неделю, ужасны. Расизм продолжает процветать, хотя он должен был быть искоренён ещё в XX веке. Я совсем не ожидал, что он будет существовать в XXI веке. Люди должны стать более дружелюбными друг к другу. Все должны быть равны и иметь равные права. Я дружу с разными людьми из разных стран и наций, в том числе из Японии, из Африки. Все они умные, мне нравится разговаривать с ними. Главное — не в национальности или цвете кожи, а в том, чтобы быть хорошим человеком. Думать нужно только об этом, а судить человека по цвету кожи, по его национальности очень глупо».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Марии Погребняк.

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