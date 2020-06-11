Артём Ребров: снова оказались в пронизанных спартаковским духом номерах родной Тарасовки

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от возвращения команды к тренировкам на базе в Тарасовке.

«Сложно передать, как для нас, футболистов, долго тянулись недели самоизоляции. Быть выброшенным из привычного образа и уклада жизни и сохранить себя в форме — задача, прямо скажу, непростая! Однако долгожданные тренировки и первый сбор быстро вернули всех в необходимые кондиции. Все игроки и тренерский штаб «Спартака» выполнили серьёзный объём работы, ударно потрудились, и к первой игре с туляками мы будем готовы показать плоды нашего труда!

⠀

Кроме того хотелось бы отметить, что тренировки проходили в родной Тарасовке. Мы снова оказались в своих пронизанных спартаковским духом номерах! В перерывах между насыщенными тренировками успел прочитать несколько интереснейших книг, повысить уровень владения английским языком и в целом прокачать себя. А вы чем занимаетесь? Что нового?» — написал Ребров в «Инстаграме».