«Зенит» объявил о старте недели программы «Зенит Рядом»

Петербургский «Зенит» сообщил о начале недели программы «Зенит Рядом», в рамках которой будут подведены итоги за первый год работы.

С 10 по 17 июня клуб расскажет о результатах и планах развития программы формирования инклюзивного сообщества болельщиков «Зенит Рядом». Болельщиков сине-бело-голубых познакомят с достижениями и расскажут о различных возможностях поддержки фондов и партнёров программы.

За первый год работы программы было реализовано более 90 специальных мероприятий. Партнёрами «Зенит Рядом» стали 18 благотворительных фондов и центров, в числе которых крупнейшие российские фонды «Обнажённые сердца», «Антон Тут Рядом», «Старость в радость», фонд Александра Кержакова «Звёзды — детям», «Даун Центр», «Добрый город Петербург» и центр «Ночлежка».

«Для «Зенита» было важно перейти от «ручного» решения входящих запросов к системному подходу — то, на чём строится корпоративная социальная ответственность ведущих международных футбольных клубов, такой подход позволяет достигать качественных изменений, так называемого эффективного социального воздействия на ключевые проблемы.



Основной идеей программы «Зенит Рядом» по формированию инклюзивной среды и сообщества является не преодоление существующих ограничений инфраструктуры или стереотипного отношения к определённым категориям болельщиков, но ликвидация границ и создание безбарьерной среды, равнозначного сообщества, построенного на принципах взаимного уважения и поддержки.



«Зенит» благодарит партнёров программы «Зенит Рядом» и всех болельщиков сине-бело-голубых за вклад в достижение целей программы. Мы уверены, что с каждым сезоном футбол будет ближе и доступнее для всё большего числа болельщиков сине-бело-голубых», — приводит пресс-служба слова генерального директора „Зенита“ Александра Медведева.

В апреле 2019 года сине-бело-голубые дали старт новой программе формирования доступной среды и инклюзивного сообщества болельщиков «Зенита» без исключений и ограничений. Программа «Зенит Рядом» объединяет проекты формирования доступной среды на «Газпром Арене», в «Газпром»-Академии и на стадионе «Смена», развития социальной и спортивной инклюзии для воспитанников и подопечных специализированных центров, информационную и ресурсную поддержку деятельности благотворительных фондов и некоммерческих организаций, а также ярмарку социального волонтёрства — площадку по набору волонтёров для поддержки программ и проектов фондов и социальных центров.