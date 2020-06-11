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Андрей Талалаев: сижу сейчас без команды и думаю, кого бы «закопать»

Андрей Талалаев: сижу сейчас без команды и думаю, кого бы «закопать»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер юношеской сборной России, «Волги», «Тамбова», «Пюника» и «Химок» Андрей Талалаев рассказал, как тренеры в России выбирают работу.

«Выбор – идти на живое место или оставаться без работы? Искушение бывает у всех. Я вот сейчас сижу без команды и думаю, кого бы «закопать» (смеётся).

Очень многое зависит от того, каким образом интерпретируется информация. Я сейчас могу сказать: «Возьму любую команду из первой восьмёрки в ФНЛ и выведу её в Премьер-Лигу». Это же не означает, что я под кого-то копаю, верно? Но тренеры этих команд мои слова воспримут именно так – негативно. Реальность российского футбола – кто-то про тебя ляпнул, и разнеслось. А ты потом долго будешь отмазываться. Пока с человеком лицом к лицу не поговоришь», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Материал о тренерах, приходящих на живое место, читайте на «Чемпионате».

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