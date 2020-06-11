Хохлов: Карреру настойчиво предлагали на моё место в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в московском клубе предлагали экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру, ныне возглавляющего АЕК.
«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещё не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моё место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.
Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Материал о тренерах, приходящих на живое место, читайте на «Чемпионате».
- 11 июня 2020
-
19:43
-
19:19
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:51
-
18:38
-
18:20
-
18:11
-
17:56
-
17:47
-
17:42
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:54
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
15:58
-
15:49
-
15:26
-
15:15
-
14:57
-
14:34
-
14:34
-
14:20
-
14:19
-
13:56
-
13:39
-
13:27
-
13:13
-
13:04