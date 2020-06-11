Хохлов: Карреру настойчиво предлагали на моё место в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в московском клубе предлагали экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру, ныне возглавляющего АЕК.



«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещё не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моё место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.



Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



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