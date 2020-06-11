Федерация футбола США разрешила вставать на колено во время гимна

Федерация футбола США (USSF) отменила правило, согласно которому игроки сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна.
«Очевидно, что такая политика была неправильной и отвлекала от важного послания Black Lives Matter (Жизни чёрных важны). Мы не выслушали людей, особенно наших игроков, чтобы понять и признать реальный и очень значимый опыт темнокожих людей и других меньшинств в стране.
Извиняемся перед нашими игроками, особенно темнокожими, а также персоналом, фанатами и всеми, кто желает избавиться от расизма. Мы готовы поддержать игроков в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем сделать это с будущим», – говорится в заявлении на сайте USSF.
Правило о том, что футболисты должны стоять во время гимна, было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.
Ранее североамериканская футбольная лига MLS на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором говорится, что игроки имеют полное право выражать мирный протест во время исполнения национальных гимнов.
Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.
- 11 июня 2020
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