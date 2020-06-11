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Федерация футбола США разрешила вставать на колено во время гимна

Федерация футбола США разрешила вставать на колено во время гимна
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола США (USSF) отменила правило, согласно которому игроки сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна.

«Очевидно, что такая политика была неправильной и отвлекала от важного послания Black Lives Matter (Жизни чёрных важны). Мы не выслушали людей, особенно наших игроков, чтобы понять и признать реальный и очень значимый опыт темнокожих людей и других меньшинств в стране.

Извиняемся перед нашими игроками, особенно темнокожими, а также персоналом, фанатами и всеми, кто желает избавиться от расизма. Мы готовы поддержать игроков в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем сделать это с будущим», – говорится в заявлении на сайте USSF.

Правило о том, что футболисты должны стоять во время гимна, было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

Ранее североамериканская футбольная лига MLS на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором говорится, что игроки имеют полное право выражать мирный протест во время исполнения национальных гимнов.

Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.

MLS разрешила футболистам вставать на колено во время исполнения гимна
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