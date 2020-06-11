«Севилья» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 11 июня, состоится матч «Севилья» – «Бетис». Встреча 28-го тура испанской Примеры станет первой после паузы в первенстве и пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.
«Севилья», набрав 47 очков в 27 турах, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, уступая лишь «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). В свою очередь «Бетис» (33) располагается на 12-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
«Севилья» — «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на игру 28-го тура Примеры
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