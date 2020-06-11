Тренер «Зенита» рассказал о главной проблеме подготовки к рестарту РПЛ

Итальянский тренер Андреа Сканавино, отвечающий в «Зените» за физподготовку, рассказал о подготовке команды к возобновлению РПЛ.

«Главная проблема в том, что для набора игровой формы нужны контрольные матчи, как на сборах. Это надо будет как-то компенсировать. Хотя даже по Бундеслиге видно, что любая команда не может играть сегодня на том же уровне, что до приостановки чемпионатов.

Было два тестирования физического состояния футболистов. Второе — на днях. Это беговой тест на выносливость, опробованный в Европе. Он даёт хорошее представление о том, кто как себя чувствует. Его результатами тренерский штаб доволен. Это ещё одно доказательство того, что два месяца работы на самоизоляции оказались не напрасными. Не меньше радует и то, с каким огромным желанием тренируется вся команда.

Ни одна из команд к рестарту идеально готова не будет? Посмотрим. Но старое правило — кто лучше готов, тот получит преимущество — всё равно будет работать. Следующий чемпионат начнется практически сразу, без паузы. И к этому моменту команды будут уже в достаточно хорошей форме. Так что сезон-2020/2021 начнётся в августе интенсивно.

Если кому-то из игроков потребуется улучшить кондиции, то помимо общих тренировок у него будет и дополнительный индивидуальный план. Хотя, судя по нынешнему состоянию игроков, ничего подобного не понадобится. Самая большая проблема может возникнуть в матчах, но сейчас это невозможно ни предугадать, ни предотвратить. Все должны быть очень внимательными и после игр — в период восстановления. Это очень важно», — цитирует Сканавино «Матч ТВ».

Чемпионат России возобновится 19 июня. На следующий день «Зенит» в гостях сыграет с ЦСКА.