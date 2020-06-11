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«Аякс» представил необычную гостевую форму на следующий сезон

«Аякс» представил необычную гостевую форму на следующий сезон
Футбол / Прочие турниры 0

«Аякс» в своём официальном «инстаграме» опубликовал фотографии футболистов в новой гостевой форме, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Футболка выполнена в необычном стиле с узором в голубых тонах. При этом эмблема клуба – красная, а шорты – синие. Техническим спонсором амстердамцев является немецкая фирма adidas.

Напомним, в апреле Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.

При этом «Аякс» на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса возглавлял турнирную таблицу. В 25 встречах амстердамская команда набрала 56 очков. Следом шли «АЗ Алкмар» (56) и «Фейеноорд» (50).

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