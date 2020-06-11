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Денис Глушаков: общение под семечки — кайф. Хорошо, что изоляция заканчивается

Денис Глушаков: общение под семечки — кайф. Хорошо, что изоляция заканчивается
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что рад скорому окончанию изоляции. Футболист опубликовал фото, на котором он грызёт семечки.

«Ностальгия по детству — рос в Донском краю на подсолнухах. Простые посиделки в парках, общение под семечки — кайф. Хорошо, что изоляция постепенно заканчивается», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

Глушаков перешёл в «Ахмат» летом 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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