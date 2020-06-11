Крыховяк и Бонек потроллили друг друга в «Твиттере»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и глава Федерации футбола Польши Збигнев Бонек обменялись шутками в «Твиттере».

Бонек опубликовал фото, сделанное после родов его жены. «Гжегож, тебя тогда ещё даже в проекте не было», — подписал снимок экс-футболист. «Надо отметить, ваш галстук отлично подходит к цвету волос», — парировал Крыховяк.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» и национальной команды Польши рассказал об отношении к алкоголю.

Гжегож выступает за «железнодорожников» с лета 2018 года. Ранее 30-летний футболист защищал цвета «Пари Сен-Жермен», «Вест Бромвич Альбион», «Севильи», «Реймса», «Нанта» и «Бордо».



В нынешнем сезоне Крыховяк забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.